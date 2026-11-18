Nordic Iron Ore Registered hat am 16.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,07 SEK. Im Vorjahresquartal hatten -0,050 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at