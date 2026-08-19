Nordic Mining ASA Registered öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Nordic Mining ASA Registered präsentierte in der am 18.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1,78 NOK. Im Vorjahresquartal waren -0,750 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at