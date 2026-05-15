Nordic Mining ASA Registered präsentierte Quartalsergebnisse

Nordic Mining ASA Registered präsentierte am 12.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,32 NOK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Nordic Mining ASA Registered ein EPS von 0,200 NOK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at