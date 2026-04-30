Nordic Semiconductor ASA: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Nordic Semiconductor ASA präsentierte am 28.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0,53 NOK beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,070 NOK je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 1,87 Milliarden NOK vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Nordic Semiconductor ASA 1,72 Milliarden NOK umgesetzt.

Redaktion finanzen.at