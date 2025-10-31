Nordic Semiconductor ASA: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Nordic Semiconductor ASA lud am 29.10.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,04 NOK präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,340 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 1,81 Milliarden NOK vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Nordic Semiconductor ASA 1,70 Milliarden NOK umgesetzt.

Redaktion finanzen.at