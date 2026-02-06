Nordic Semiconductor ASA: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Nordic Semiconductor ASA hat am 05.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,21 NOK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,220 NOK erwirtschaftet worden.

Nordic Semiconductor ASA hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,71 Milliarden NOK abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,66 Milliarden NOK erwirtschaftet worden waren.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 0,880 NOK gegenüber -2,150 NOK je Aktie im Vorjahr.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 26,05 Prozent auf 6,93 Milliarden NOK aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 5,50 Milliarden NOK in den Büchern gestanden.

Auf das abgelaufene Gesamtjahr blickend, hatten Analysten mit einem Gewinn von 0,054 USD je Aktie sowie einem Umsatz in Höhe von 665,35 Millionen USD gerechnet.

Redaktion finanzen.at