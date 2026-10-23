Nordic Semiconductor ASA: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Nordic Semiconductor ASA hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 22.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,28 NOK. Im Vorjahresviertel hatte Nordic Semiconductor ASA 0,040 NOK je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,24 Milliarden NOK vermeldet – das entspricht einem Plus von 23,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,81 Milliarden NOK in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at