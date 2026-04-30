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30.04.2026 06:31:29
Nordic Semiconductor ASA Un: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Nordic Semiconductor ASA Un hat am 28.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,05 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,010 USD je Aktie in den Büchern standen.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Nordic Semiconductor ASA Un im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 24,90 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 194,7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 155,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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