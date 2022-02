Nordic Unmanned AS Registered: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Nordic Unmanned AS Registered hat am 18.02.2022 das Zahlenwerk zum am 31.12.2021 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Im abgelaufenen Quartal hat Nordic Unmanned AS Registered 21,0 Millionen NOK umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 16,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 25,0 Millionen NOK umgesetzt worden.

Nordic Unmanned AS Registered hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 102,00 Millionen NOK abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 54,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 66,00 Millionen NOK erwirtschaftet worden waren.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Gesamtjahr hatten bei einem Verlust von 0,540 NOK je Aktie gelegen. Die Umsatzschätzung für das Gesamtjahr hatten sie auf 102,00 Millionen NOK beziffert.

