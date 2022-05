Nordic Unmanned AS Registered: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Nordic Unmanned AS Registered äußerte sich am 20.05.2022 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 67,35 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 28,5 Millionen NOK, während im Vorjahreszeitraum 17,0 Millionen NOK ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at