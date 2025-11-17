Nordicus Partners präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Nordicus Partners hat am 14.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,08 USD. Im Vorjahresquartal hatten -1,000 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at