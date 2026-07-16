Nordicus Partners: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Nordicus Partners hat am 14.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 0,220 USD beziffert. Im Vorjahr hatte Nordicus Partners ein Ergebnis je Aktie von -0,320 USD vermeldet.

Redaktion finanzen.at