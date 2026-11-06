Nordisk Bergteknik Registered B öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Nordisk Bergteknik Registered B gab am 04.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS lag bei 0,06 SEK. Im letzten Jahr hatte Nordisk Bergteknik Registered B einen Gewinn von 0,180 SEK je Aktie eingefahren.

Umsatzseitig standen 837,9 Millionen SEK in den Büchern – ein Minus von 0,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nordisk Bergteknik Registered B 838,0 Millionen SEK erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at