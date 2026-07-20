Nordisk Bergteknik Registered B präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Nordisk Bergteknik Registered B lud am 17.07.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,19 SEK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,330 SEK je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Nordisk Bergteknik Registered B im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,67 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 984,6 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel waren 873,9 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at