Nordisk Bergteknik Registered B verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Nordisk Bergteknik Registered B hat am 05.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 0,07 SEK. Im letzten Jahr hatte Nordisk Bergteknik Registered B einen Gewinn von -0,060 SEK je Aktie eingefahren.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 2,02 Prozent auf 810,8 Millionen SEK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 827,5 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at