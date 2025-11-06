Nordisk Bergteknik Registered B: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Nordisk Bergteknik Registered B hat am 04.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 0,18 SEK. Im letzten Jahr hatte Nordisk Bergteknik Registered B einen Gewinn von -0,010 SEK je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,89 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 838,0 Millionen SEK ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 798,9 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at