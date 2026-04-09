Norditek Group Registered: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Norditek Group Registered lud am 07.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 28.02.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,08 SEK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,370 SEK je Aktie vermeldet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 6,56 Prozent auf 31,6 Millionen SEK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 33,8 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at