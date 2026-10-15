Norditek Group Registered gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Norditek Group Registered hat am 13.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.08.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,41 SEK beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,110 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 9,0 Millionen SEK in den Büchern – ein Minus von 65,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Norditek Group Registered 25,8 Millionen SEK erwirtschaftet hatte.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -0,110 SEK. Im Vorjahr waren 0,880 SEK je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahr hat Norditek Group Registered im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 7,35 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 99,64 Millionen SEK. Im Vorjahr waren 107,55 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at