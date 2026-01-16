Norditek Group Registered präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Norditek Group Registered lud am 14.01.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.11.2025 endete.

In Sachen EPS wurden 0,27 SEK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Norditek Group Registered 0,310 SEK je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 31,53 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 32,9 Millionen SEK umgesetzt, gegenüber 25,0 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at