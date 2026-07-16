Norditek Group Registered veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Norditek Group Registered hat am 14.07.2026 das Zahlenwerk zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,02 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,110 SEK je Aktie erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat Norditek Group Registered mit einem Umsatz von insgesamt 26,2 Millionen SEK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 23,0 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren, um 14,07 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at