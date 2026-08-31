31.08.2026 09:42:38

Nordkorea bekräftigt harte Linie gegenüber den USA

PJÖNGJANG (dpa-AFX) - Nordkorea hat seinen harten Kurs gegenüber den USA bekräftigt und einen weiteren Ausbau des eigenen Atomwaffenprogramms verteidigt. So warf ein Sprecher des Außenministeriums in Pjöngjang der US-Regierung vor, dass sich deren feindselige Politik nicht geändert habe. Als Beleg verwies er darauf, dass Washington weiter an einer vollständigen nuklearen Abrüstung Nordkoreas festhalte. Außerdem plane die USA weiterhin nächste Woche ein Militärmanöver mit Südkorea und Japan.

In der von der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA veröffentlichten Stellungnahme wird auch die Notwendigkeit des eigenen Atomprogramms betont. "Unsere Atomwaffen dienen als absolute Garantie für die Verteidigung unserer Souveränität", wird der Sprecher zitiert. Ein kontinuierlicher Ausbau des Atomwaffenarsenals sei die "verantwortungsvollste und richtige Option, um Frieden und Sicherheit in der Region zu gewährleisten".

Damit erteilt Nordkorea auch den jüngsten diplomatischen Avancen von US-Präsident Donald Trump eine Absage. Trump hatte ein im August mit Südkorea abgehaltenes Militärmanöver um die Hälfte reduziert und bei der Entscheidung auch auf seine angeblich "sehr gute Beziehung" zu Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un verwiesen. Zudem gab er öffentlich an, mit einem gemeinsamen Treffen noch in diesem Jahr zu rechnen./fkr/DP/stk

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