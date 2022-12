Nordkorea testet Feststofftriebwerk mit hoher Schubkraft

Seoul (Reuters) - Nordkorea hat ein Feststoffraketenantrieb mit hoher Schubkraft getestet, das Experten nach einen schnelleren und mobileren Start von ballistischen Raketen ermöglicht.

Der Test wurde von Staatschef Kim Jong Un beaufsichtigt und fand am Donnerstag auf Nordkoreas Sohae-Satellitenstartplatz statt, berichtete die amtliche Nachrichtenagentur KCNA. Experten zufolge diente der Test offenbar der Entwicklung einer neuen Feststoff-Interkontinentalrakete (ICBM) mit höherer Schubkraft und war nach Angaben des Nordens "der erste Test seiner Art" in dem Land. "Im Vergleich zu Waffen mit Flüssigtreibstoff sind Festbrennstoffraketen mobiler, schneller zu starten und leichter zu verbergen und so während eines Konflikts besser einsetzbar", sagte Leif-Eric Easley, Professor für

internationale Studien an der Ewha-Universität in Seoul.

"Sobald die Technologie einsatzbereit ist, macht sie Nordkoreas

Atomstreitkräfte vielseitiger, überlebensfähiger und gefährlicher". Der südkoreanische Präsident Yoon

Suk-yeol äußerte sich besorgt über Nordkoreas Weiterentwicklung seines Atom- und Raketenprogramms. Der Leiter der Internationalen Atomenergiebehörde, Rafael Grosse befindet sich zur Zeit in Seoul zu Gesprächen über Beendigung Nordkoreas Atomprogramm.

(Reporter: Soo-hyang Choi; geschrieben von Dorothee Babeck. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 030 2201 33711 (für Politik und Konjunktur) oder 030 2201 33702 (für Unternehmen und Märkte)