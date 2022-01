Nordkorea testet offenbar Marschflugkörper

Seoul (Reuters) - Nordkorea hat südkoreanischen Angaben zufolge offenbar Marschflugkörper getestet.

Derzeit liefen Untersuchungen zu den Geschossen, die an der Ostküste ins Meer gestürzt seien, teilte das südkoreanische Militär am Dienstag mit. Es wäre bereits der fünfte Test von militärischen Geschossen in diesem Jahr. Zuvor hatte es sich um ballistische Raketen gehandelt. Nordkorea sind Tests von Raketen und Atomwaffen nach einer Resolution des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen untersagt. Versuche, den international nahezu vollständig isolierten Staat auf diplomatischem Wege davon abzubringen, sind bislang nicht erfolgreich verlaufen. Marschflugkörper unterliegen jedoch nicht den Sanktionen.