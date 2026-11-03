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03.11.2026 06:13:39

Nordkorea testet Streusprengkopf für Marschflugkörper

PJÖNGJANG (dpa-AFX) - Nordkorea hat nach eigenen Angaben einen Streusprengkopf für einen strategischen Marschflugkörper getestet. Die Tests hätten bereits am Montag stattgefunden, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur KCNA. Erst am 31. Oktober hatte Pjöngjang einen Streusprengkopf für eine taktische ballistische Rakete getestet.

Damit meldet Nordkorea innerhalb weniger Tage Tests mit zwei unterschiedlichen Raketentypen. Marschflugkörper fliegen im Gegensatz zu ballistischen Raketen in geringer Höhe und können noch während des Fluges gesteuert werden. Streumunition verteilt zahlreiche kleinere Sprengkörper über eine größere Fläche. Wegen ihrer schwer kontrollierbaren Wirkung ist sie international geächtet. Nicht explodierte Sprengkörper können noch lange nach einem Angriff eine Gefahr für die Zivilbevölkerung darstellen.

Nordkorea zufolge soll der nun getestete Sprengkopf ein Gebiet von fünf bis sechs Hektar verwüsten können. Die Angaben lassen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen. Ob das getestete System bereits einsatzbereit ist und welche Reichweite es hat, ist nicht bekannt./fkr/DP/zb

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