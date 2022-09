Nordkorea will "sozialistisches Märchenland" schaffen

Seoul (Reuters) - Das nordkoreanische Parlament will das abgeschottete Land mithilfe neuer Gesetze in ein "schönes und zivilisiertes sozialistisches Märchenland" verwandeln.

"Zwei neue Gesetze werden die Bemühungen der Regierungspartei um eine radikale Wende in der Landbevölkerung und ihre Politik zur Landschaftsgestaltung vorantreiben, eine rasche Entwicklung der sozialistischen Landbevölkerung... zu erreichen und das Land in ein schönes und zivilisiertes sozialistisches Märchenland zu verwandeln", berichtete die staatliche Nachrichtenagentur KCNA am Donnerstag unter Berufung auf die Rede eines Abgeordneten vor der nordkoreanischen Obersten Volksversammlung (SPA). Staatschef Kim Jong Un, der nicht an der Sitzung teilnahm, hatte versprochen, die Lebensbedingungen der Menschen zu verbessern und die Entwicklung des ländlichen Raums voranzutreiben. Allerdings spitzt sich in Nordkorea die Wirtschaftskrise aufgrund der selbst auferlegten Corona-Restriktionen, der internationalen Sanktionen wegen des Atomwaffenprogramms des Landes und der zunehmenden Naturkatastrophen zu. Die Vereinigten Staaten werfen Kim vor, Ressourcen auf Kosten der Bevölkerung in militärische Projekte zu investieren.

