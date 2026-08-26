26.08.2026 09:37:38

NordLB baut Gewinn weiter aus

HANNOVER (dpa-AFX) - Die Norddeutsche Landesbank (NordLB) hat ihren Gewinn weiter ausgebaut. Nach Steuern verdiente die Geschäftsbank im ersten Halbjahr 309 Millionen Euro, wie sie mitteilte. Damit stieg das Konzernergebnis im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 45 Prozent und setzte den positiven Trend der vergangenen Jahre fort.

"Besonders erfreulich ist, dass wir unsere Profitabilität erneut gesteigert haben und unseren mittelfristigen Zielen damit ein weiteres Stück nähergekommen sind", sagte Bank-Chef Jörg Frischholz. "Für die vor uns liegenden Aufgaben sind wir sehr gut aufgestellt."

Der Chef blickt trotz globaler Krisen optimistisch in die Zukunft: "Auch wenn die gesamtwirtschaftlichen und geopolitischen Rahmenbedingungen weiterhin von hoher Unsicherheit geprägt sind, erwarten wir für das Gesamtjahr 2026 einen Anstieg des Ergebnisses vor Steuern im Vergleich zum Vorjahr"

Das gute Ergebnis führte die Bank vor allem auf die Ertragsentwicklung zurück. Durch Zinsen etwa nahm die NordLB unter anderem durch viele neu vergebene Kredite 610 Millionen Euro ein und damit etwa sieben Prozent mehr als im ersten Halbjahr 2025. Auch bei den Gebühren stieg der Gewinn. Gleichzeitig stiegen die Kosten etwa für Personal nur leicht./xma/DP/nas

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

13:44 Gates Foundation Trust: So sah das Aktienportfolio im zweiten Quartal aus
25.08.26 Greenlight Capital im 2. Quartal 2026: Auf diese Aktien setzte David Einhorn
24.08.26 Icahn-Depot im 2. Quartal 2026: Bei diesen Aktien griff der Investor zu
23.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 34
23.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 34: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Tag der NVIDIA-Bilanz: ATX freundlich -- DAX im Plus -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich leicht nach oben. Der deutsche Aktienmarkt kann sich von Anfangsverlusten erholen. Die asiatischen Börsen zeigten sich zur Wochenmitte mit Aufschlägen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen