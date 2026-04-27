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27.04.2026 06:31:29
Nordnet Registered gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Nordnet Registered hat sich am 24.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.
In Sachen EPS wurden 3,32 SEK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nordnet Registered 3,13 SEK je Aktie eingenommen.
Das vergangene Quartal hat Nordnet Registered mit einem Umsatz von insgesamt 1,81 Milliarden SEK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,74 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren, um 3,91 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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