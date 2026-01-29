29.01.2026 06:31:29

Nordnet Registered öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Nordnet Registered hat am 28.01.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Nordnet Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,05 SEK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,56 SEK je Aktie gewesen.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 2,02 Prozent zurück. Hier wurden 1,69 Milliarden SEK gegenüber 1,73 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum generiert.

Nordnet Registered hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 11,83 SEK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 10,86 SEK je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Nordnet Registered 6,57 Milliarden SEK umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 1,62 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 6,68 Milliarden SEK umgesetzt worden.

Die Prognosen von Analysten für das Geschäftsjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 11,89 SEK sowie einen Umsatz von 5,36 Milliarden SEK belaufen.

