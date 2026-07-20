Nordnet Registered zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Nordnet Registered stellte am 17.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 3,81 SEK. Im Vorjahresviertel waren 2,84 SEK je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 24,70 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,97 Milliarden SEK, während im Vorjahreszeitraum 1,58 Milliarden SEK ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at