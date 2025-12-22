|
NORDON INDUSTRIAS METALURGICAS: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
NORDON INDUSTRIAS METALURGICAS lud am 19.12.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,01 BRL je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte NORDON INDUSTRIAS METALURGICAS -0,060 BRL je Aktie generiert.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat NORDON INDUSTRIAS METALURGICAS im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,97 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 0,7 Millionen BRL. Im Vorjahresviertel waren 0,6 Millionen BRL in den Büchern gestanden.
