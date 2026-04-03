NORDON INDUSTRIAS METALURGICAS: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

NORDON INDUSTRIAS METALURGICAS hat am 31.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

NORDON INDUSTRIAS METALURGICAS vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 1,24 BRL. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 6,38 BRL je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite hat NORDON INDUSTRIAS METALURGICAS im vergangenen Quartal 0,7 Millionen BRL verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,99 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte NORDON INDUSTRIAS METALURGICAS 0,7 Millionen BRL umsetzen können.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,83 BRL eingefahren. Im Vorjahr waren 6,00 BRL je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 2,74 Millionen BRL vermeldet. Im Vorjahr hatte NORDON INDUSTRIAS METALURGICAS 2,54 Millionen BRL umgesetzt.

Redaktion finanzen.at