NORDON INDUSTRIAS METALURGICAS legte Quartalsergebnis vor

NORDON INDUSTRIAS METALURGICAS hat am 15.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,01 BRL ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,140 BRL je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat NORDON INDUSTRIAS METALURGICAS im vergangenen Quartal 0,6 Millionen BRL verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,28 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte NORDON INDUSTRIAS METALURGICAS 0,6 Millionen BRL umsetzen können.

Redaktion finanzen.at