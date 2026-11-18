NORDON INDUSTRIAS METALURGICAS veröffentlichte am 16.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat NORDON INDUSTRIAS METALURGICAS in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 27,54 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 0,5 Millionen BRL. Im Vorjahresviertel waren 0,7 Millionen BRL in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at