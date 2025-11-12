Nordrest: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Nordrest äußerte sich am 10.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS wurden 2,28 SEK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nordrest 1,90 SEK je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 578,0 Millionen SEK vermeldet – das entspricht einem Plus von 39,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 413,5 Millionen SEK in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at