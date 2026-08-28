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28.08.2026 06:31:29
Nordrest verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Nordrest hat am 27.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das EPS wurde auf 3,73 SEK beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,44 SEK je Aktie erzielt worden.
Im abgelaufenen Quartal hat Nordrest 723,3 Millionen SEK umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 17,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 615,1 Millionen SEK erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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