Nordrhein-Westfalen gegen Grenzkontrollen zu Belgien und den Niederlanden

BERLIN (Dow Jones)--Ein Plan von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU), die verschärften Grenzkontrollen auf Übergänge zu weiteren Nachbarländern auszudehnen, stößt laut einem Magazinbericht auf Widerstand. Heute solle der Vorstoß im so genannten Corona-Kabinett besprochen werden. "Grenzkontrollen mit langen Wartezeiten im europäischen Binnenmarkt können Lieferketten enorm stören", sagte aber der nordrhein-westfälische Verkehrsminister Hendrik Wüst (CDU) dem Nachrichtenmagazin Focus Online. "Das kann mehr Schaden anrichten als nützen."

Wüst sah vor allem Probleme beim Blick auf die Nachbarn Niederlande und Belgien. Lebensmittel wie Obst, Gemüse, Fleisch und Käse kämen für viele Händler in Nordrhein-Westfalen von Produzenten oder aus Logistikcentern in den Niederlanden. "Und was aus Übersee kommt wie zum Beispiel Südfrüchte, kommt häufig über die Häfen Rotterdam und Antwerpen." Wüst lehne Seehofers Plan daher ab.

