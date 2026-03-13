13.03.2026 10:06:38

Nordrhein-Westfalen: Großangelegter Warnstreik im kommunalen Nahverkehr

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Fahrgäste im kommunalen Nahverkehr müssen am kommenden Dienstag (17. März) mit deutlichen Einschränkungen rechnen. Die Gewerkschaft Verdi ruft in allen Regionen Nordrhein-Westfalens Beschäftigte im Fahrdienst zum Warnstreik auf, wie eine Sprecherin mitteilte./vd/DP/jha

