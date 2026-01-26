Energie Holdings Aktie
WKN DE: A1XEDG / ISIN: US29271Y1064
|
26.01.2026 18:42:00
Nordsee-Gipfel in Hamburg: So lief das Energie-Spitzentreffen der Anrainer-Staaten
Zehntausende Windräder, neue Stromkabel am Meeresgrund, riesige Wasserstoffanlagen an Land: Die Nordsee soll zum größten Kraftwerk der Welt werden. EU-Staaten treiben den Plan voran – für mehr Unabhängigkeit von den USA.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
