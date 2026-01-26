Vestas Wind Systems A-S Aktie
WKN DE: A3CMNS / ISIN: DK0061539921
|
26.01.2026 05:49:38
Nordsee-Gipfel in Hamburg - Fokus auf saubere Energie
HAMBURG (dpa-AFX) - Staats- und Regierungschefs sowie die Energieminister aus Nordsee-Ländern kommen am Montag auf Einladung von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) in Hamburg zum dritten Nordsee-Gipfel zusammen. Im Mittelpunkt des ganztägigen Treffens steht der Ausbau der Energie-Partnerschaft der Anrainerstaaten. Bereits am Sonntagabend ist ein informelles Abendessen der Energieministerinnen und -minister geplant. Die beiden vorherigen Nordsee-Gipfel fanden in den Hafenstädten Ostende in Belgien und Esbjerg in Dänemark statt.
Der Kanzler will, dass die Nordsee zum "größten Reservoir für saubere Energie weltweit" wird. Ziel des Gipfels sei es, den grenzüberschreitenden Ausbau der Offshore-Windenergie, den Wasserstoffmarkt und zugleich eine leistungsfähige und vernetzte Offshore-Infrastruktur im gesamten Nordseeraum weiter "ambitioniert" voranzutreiben, hieß es aus Berlin.
Windparks auf See sollen zum Erreichen der Klimaziele eine zentrale Rolle spielen genauso wie der Einsatz von Wasserstoff als Ersatz fossiler Energien. Außerdem soll es um eine Vernetzung von Windparks für einen verstärkten internationalen Stromhandel gehen. Dem Kanzler zufolge sollen in Hamburg die Weichen gestellt werden, um die grenzüberschreitende Energieerzeugung und den -transport zu ermöglichen./klm/DP/jha
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Vestas Wind Systems A-S
|
21.01.26
|Erste Schätzungen: Vestas Wind Systems A-S legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
04.11.25
|Ausblick: Vestas Wind Systems A-S informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
21.10.25
|Erste Schätzungen: Vestas Wind Systems A-S stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
12.08.25
|Ausblick: Vestas gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
29.07.25
|Erste Schätzungen: Vestas Wind Systems A-S gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
Analysen zu Vestas Wind Systems A-S
|22.01.26
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.26
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|Bernstein Research
|14.01.26
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.26
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|RBC Capital Markets
|14.01.26
|Vestas Wind Systems A-S Underweight
|Barclays Capital
|22.01.26
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.26
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|Bernstein Research
|14.01.26
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.26
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|RBC Capital Markets
|14.01.26
|Vestas Wind Systems A-S Underweight
|Barclays Capital
|22.01.26
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.26
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|Bernstein Research
|14.01.26
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.26
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|RBC Capital Markets
|13.01.26
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|RBC Capital Markets
|14.01.26
|Vestas Wind Systems A-S Underweight
|Barclays Capital
|03.12.25
|Vestas Wind Systems A-S Underweight
|Barclays Capital
|01.07.25
|Vestas Wind Systems A-S Verkaufen
|DZ BANK
|04.12.24
|Vestas Wind Systems A-S Underweight
|Barclays Capital
|08.11.24
|Vestas Wind Systems A-S Underweight
|Barclays Capital
|08.01.26
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|13.11.25
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.11.25
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|03.10.25
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|15.08.25
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Vestas Wind Systems A-S
|24,12
|-0,54%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen zum Handelsende uneins -- ATX schließt leichter -- DAX schlussendlich höher -- Asiens Börsen gehen fester ins Wochenende
Während der heimische Aktienmarkt Verluste einsteckte, tendierte der deutsche Leitindex leicht aufwärts. Der Dow zeigte sich im Freitagshandel mit Verlusten. Am Freitag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes aufwärts.