Energie Holdings Aktie
WKN DE: A1XEDG / ISIN: US29271Y1064
|
27.01.2026 07:37:00
Nordsee soll „größter Energie-Hub der Welt“ werden
1600 Windräder stehen bereits vor deutschen Küsten. Tausende weitere sollen hinzukommen. Die Energiegewinnung aus Windkraft soll bis 2050 verzehnfacht werden.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
