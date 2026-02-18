Nordson Aktie
WKN: 866725 / ISIN: US6556631025
18.02.2026 22:50:55
Nordson Corp Profit Rises In Q1
(RTTNews) - Nordson Corp (NDSN) revealed earnings for its first quarter that Increases, from the same period last year
The company's bottom line totaled $133.38 million, or $2.38 per share. This compares with $94.65 million, or $1.65 per share, last year.
Excluding items, Nordson Corp reported adjusted earnings of $132.75 million or $2.37 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 8.8% to $669.46 million from $615.42 million last year.
Nordson Corp earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $133.38 Mln. vs. $94.65 Mln. last year. -EPS: $2.38 vs. $1.65 last year. -Revenue: $669.46 Mln vs. $615.42 Mln last year.
-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 2.70 To $ 2.90 Next quarter revenue guidance: $ 710 M To $ 740 M Full year EPS guidance: $ 11.00 To $ 11.60 Full year revenue guidance: $ 2.860 B To $ 2.980 B
