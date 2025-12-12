Nordson gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Nordson hat am 10.12.2025 das Zahlenwerk zum am 31.10.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 2,69 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,12 USD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,99 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 751,8 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 744,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 8,51 USD. Im letzten Jahr hatte Nordson einen Gewinn von 8,11 USD je Aktie eingefahren.

Umsatzseitig wurden 2,79 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahr hatte Nordson 2,69 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at