Nordson mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Nordson hat am 20.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.04.2026 abgelaufen war.

Nordson hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,09 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,97 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,48 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 740,9 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 682,9 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at