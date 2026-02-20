Nordson: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Nordson stellte am 18.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.01.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,38 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,65 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Nordson mit einem Umsatz von insgesamt 669,5 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 615,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 8,78 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at