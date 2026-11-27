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27.11.2026 06:31:29
NordX Metals legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
NordX Metals lud am 25.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2026 endete.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,05 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -0,120 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,110 CAD ausgewiesen. Im Vorjahr waren -0,120 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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