|
28.05.2026 12:29:39
Nordzucker-Chef: Zuckerabgabe 'kein wirksames Instrument'
BRAUNSCHWEIG (dpa-AFX) - Der Zuckerhersteller Nordzucker lehnt die vom Bund geplante Zuckerabgabe ab. Eine solche Steuer oder Abgabe sei "kein wirksames Instrument zur Beseitigung von Übergewicht oder Adipositas", sagte Unternehmenschef Lars Gorissen bei der Bilanzvorlage in Braunschweig. "Die Entlastung der Krankenkassen sehen wir hier nicht."
Nach den Plänen der Bundesregierung soll von 2028 an eine Zuckerabgabe eingeführt werden. Hintergrund sind Empfehlungen einer vom Gesundheitsministerium eingesetzten Kommission, die Reformvorschläge vorgelegt hatte. Die Experten schlugen unter anderem eine gestaffelte Steuer auf zuckergesüßte Erfrischungsgetränke wie Limonaden und Colas vor, auch um Krankheitskosten zu verringern.
Wie sich eine solche Maßnahme auf das Geschäft auswirken würde, sei noch nicht abzuschätzen, so der Nordzucker-Chef weiter. Das hänge auch von der konkreten Ausgestaltung ab. "Wie sich das auswirkt auf Nordzucker, muss sich zeigen. Sicherlich wird es aber nicht hilfreich, wenn so etwas kommt."/fjo/DP/men
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWaffenruhe im Iran-Krieg fragil: ATX und DAX schließen im Minus -- Asiens Börsen letztlich überwiegend tiefer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentierten sich am Donnerstag mit Abgaben. Der Dow bewegt sich kaum. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Donnerstag teils mit Verlusten.