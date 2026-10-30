Norfolk Southern Aktie
WKN: 867028 / ISIN: US6558441084
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30.10.2026 18:00:02
Norfolk Southern: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Oct. 22, 2026, Norfolk Southern (NYSE:NSC) announced a 14% increase in third-quarter revenue. The railroad is expanding operating efficiency while capturing freight demand from highway trucking.
Three things management said stand out.
Management is restructuring train schedules and terminal workflows to handle more freight with fewer resources. These efficiency gains keep the railroad on track to reach at least $650 million in total cost reductions.
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