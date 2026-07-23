Norfolk Southern Aktie

Norfolk Southern für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 867028 / ISIN: US6558441084

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23.07.2026 14:33:58

Norfolk Southern Corp Bottom Line Falls In Q2

(RTTNews) - Norfolk Southern Corp (NSC) revealed a profit for second quarter that Drops, from last year

The company's earnings came in at $734 million, or $3.26 per share. This compares with $768 million, or $3.41 per share, last year.

Excluding items, Norfolk Southern Corp reported adjusted earnings of $793 million or $3.52 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 11.4% to $3.465 billion from $3.110 billion last year.

Norfolk Southern Corp earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $734 Mln. vs. $768 Mln. last year. -EPS: $3.26 vs. $3.41 last year. -Revenue: $3.465 Bln vs. $3.110 Bln last year.

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