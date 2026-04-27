Norfolk Southern stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Norfolk Southern hat sich am 24.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,43 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,31 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 3,00 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Norfolk Southern 2,99 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at