Southern Aktie
WKN: 852523 / ISIN: US8425871071
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23.07.2026 20:04:21
Norfolk Southern Stock Rises as Revenue Surge Offsets Margin Compression
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Nachrichten zu Norfolk Southern Corp.
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22.07.26
|Ausblick: Norfolk Southern vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
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21.07.26
|S&P 500-Papier Norfolk Southern-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Norfolk Southern-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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14.07.26
|S&P 500-Wert Norfolk Southern-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Norfolk Southern von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
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08.07.26
|Erste Schätzungen: Norfolk Southern zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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07.07.26
|S&P 500-Papier Norfolk Southern-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Norfolk Southern-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
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30.06.26